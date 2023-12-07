Член СПЧ рассказал, как следует наказать отца стрелявшей в брянской школе Член СПЧ Кабанов: отца расстрелявшей учеников в Брянске девочки ждет тюрьма

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Кирилл Кабанов

Отца девочки, которая расстреляла одноклассников в брянской школе, ждет тюрьма, заявил Daily Storm член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его словам, в законе есть положение об уголовной ответственности за ненадлежащие условия хранения, из-за которых похитили оружие, а мужчина должен понести наказание.

Конечно, отца этой девочки сажать надо! У нас в законе есть, что в случае ненадлежащих условий хранения и хищения оружия, что привело к смерти людей, наступает уголовная ответственность, — сказал Кабанов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что восьмиклассница пришла в учебное заведение с отцовским дробовиком и открыла огонь. Здание школы в настоящий момент оцеплено. Также, по данным канала, сейчас врачи борются за жизнь 14-летнего подростка. По данным МВД России по Брянской области, в результате стрельбы пострадали пять человек. Есть погибший, стрелявшая покончила с собой.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографию охотничьего ружья, из которого, по предварительной информации, восьмиклассница устроила стрельбу. Парламентарий сообщил, что ученица принесла в школу ружье «Бекас-3», которое было спрятано в тубусе.

По информации Telegram-канала Mash, открывшая огонь по одноклассникам школьница подвергалась травле с начальной школы. Канал отмечает, что это могло стать одной из причин трагедии.