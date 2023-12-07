Стрелявшая в школе девочка и ее жертва не поделили любовь одноклассника Mash: причиной конфликта учениц брянской гимназии стал одноклассник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт ученицы брянской гимназии и ее одноклассницы начался из-за мальчика, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, девочки не поделили внимание одноклассника. Сам юноша получил ранение во время стрельбы в школе. Он и еще четверо пострадавших доставлены в больницу.

В момент трагедии в школе присутствовала сестра-близнец открывшей стрельбу восьмиклассницы. По информации канала, она ничего не знала о готовящейся расправе над учениками гимназии.

Ранее стало известно, что перед уходом из дома расстрелявшая детей школьница сказала матери всего два слова: «Не вой». По словам матери девочки, подросток последние два дня «была сама не своя» и в роковой день отказалась от завтрака.

Учащиеся гимназии также рассказали, что подросток была очень странной и почти не контактировала с одноклассниками. Они также уточнили, что девочка не интересовалась соцсетями.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что ответственность за трагедию будет нести отец восьмиклассницы. По его словам, в законе есть положение об уголовной ответственности за ненадлежащие условия хранения, из-за которых похитили оружие, а мужчина должен понести наказание в виде лишения свободы.