Мама ученика раскрыла подробности стрельбы в гимназии в Брянске Мама ученика: открывшую стрельбу в школе в Брянске могли травить

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Стрельбу в гимназии № 5 в Брянске открыла ученица 8А класса Алина, она напала на одноклассников около 9 часов утра, рассказала NEWS.ru родительница одной из школьниц Алена. По ее словам, девочку могли травить одноклассники. Собеседница издания добавила, что ее дочь вместе с одноклассниками и учителем спрятались в кабинете, среди них никто не пострадал.

Под конец первого урока, часов в 9, зашла в класс и устроила стрельбу по одноклассникам. Наши дети сразу закрылись в кабинете с учителем, слышали только выстрелы. Сейчас их эвакуировали из школы, мы приехали за дочкой, все разошлись по домам. Школа все еще оцеплена, у входа очень много полицейских, Росгвардия и скорая. Говорят, девочку травили, — сказала она.

Ученики этой школы ранее рассказали, что открывшая стрельбу из дробовика девочка была очень странной и почти не контактировала с одноклассниками. Они также уточнили, что девочка не интересовалась соцсетями.

По последним данным, при стрельбе в брянской гимназии № 5 погибли два человека, еще пятеро пострадали. В администрации Брянска уточнили, что нападавшая, свела счеты с жизнью, эту информацию подтвердили в МВД.

В момент стрельбы школьники и преподаватели прятались в классах, к зданию учебного заведения стянулись сотрудники оперативных служб. По данным СМИ, четырнадцатилетняя девочка пришла в школу с оружием, поднялась на четвертый этаж в свой классный кабинет. Там начинался урок биологии. В этот момент она начала стрелять. Погибла ее одноклассница, ранения получили мальчики.