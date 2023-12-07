Озвучены два слова, произнесенные девочкой перед расправой в школе Брянска MK.RU: расстрелявшая детей школьница перед уходом сказала матери «Не вой»

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Перед уходом из дома 14-летняя девочка, расстрелявшая детей в гимназии № 5 в Брянске, сказала матери всего два слова: «Не вой», сообщает MK.RU. По словам матери девочки, которые приводит издание, школьница последние два дня «была сама не своя» и в роковой день отказалась от завтрака.

Перед уходом Алина сказала матери всего два слова: «Не вой». Женщина не поняла, что дочь имела в виду, — говорится в сообщении.

По данным издания, вооруженная девочка вошла в класс, когда учительница биологии раздала тетрадки. Она не целилась в кого-то конкретно, а стреляла хаотично, но именно в людей. Авторы издания уточняют, что, когда школьница шла по коридору, ее видела завуч и обратила внимание на объемный пакет, где нападавшая скрывала ружье.

В результате трагедии в учебном заведении погибли двое детей, в том числе стрелявшая восьмиклассница. Глава области Александр Богомаз рассказал, что еще пятеро детей получили ранения. У двоих из них раны легкой степени тяжести, у троих раны средней степени тяжести.

Ранее появилось видео из школы, снятое во время стрельбы. Также опубликована фотография окровавленного дробовика «Бекас-3», которым была вооружена нападавшая.