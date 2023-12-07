Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Богомаз: у троих пострадавших в Брянской школе детей ранения средней тяжести

Фото: t.me/avbogomaz

Александр Богомаз

В результате стрельбы в школе в Брянске двое детей погибли, в том числе стрелявшая девочка, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, еще пятеро детей получили ранения. У двоих из них раны легкой степени тяжести, у троих — средней.

Двое детей погибли, одна из них — стрелявшая девочка. Ранены пятеро детей, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь, — написал Богомаз.

По его словам, на месте работают все оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства. В частности, каким образом ученица могла достать и пронести в учебное учреждение оружие, добавил Богомаз.

Губернатор выразил соболезнования родителям девочки, погибшей от рук нападавшей. Он назвал это невосполнимой утратой. Глава региона пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь семьям погибшей и пострадавших.

Ранее появилось видео из школы, снятое во время стрельбы. Также СМИ опубликовали кадры, на которые попал момент самой стрельбы. Депутат Госдумы Александр Хинштейн выложил фотографию ружья «Бекас-3», которым была вооружена нападавшая. По словам парламентария, она пронесла оружие в школу в тубусе.