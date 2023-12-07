Момент стрельбы в брянской гимназии сняли на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором зафиксирован момент стрельбы в брянской гимназии. На хаотичных кадрах, снятых одним из очевидцев, слышно, что дети в панике, гремят два выстрела.

В ролике также видно, что ученики гимназии куда-то бегут. За кадром кто-то много раз кричит «где?!», вероятно, пытаясь понять, откуда именно доносится стрельба.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на учащихся гимназии сообщил, что восьмиклассница пронесла отцовское ружье в рюкзаке. Стрельба, по их словам, началась во время второго урока.

Источник NEWS.ru рассказал, что школьницу унижали мальчики из класса, а с учителями у нее были конфликты. Утром 7 декабря вооруженная девочка открыла по одноклассникам огонь. В результате трагедии в школе отменены занятия. По данным источника, сейчас всех учеников эвакуировали.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что ученица брянской гимназии смогла пронести оружие в учебное заведение из-за отсутствия рамок металлоискателя. По факту стрельбы Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. По предварительным данным, пять человек пострадали и двое погибли, в том числе сама стрелявшая.