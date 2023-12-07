«Гнобили мальчики»: стали известны подробности стрельбы в брянской школе Очевидица заявила, что стрелявшую ученицу в брянской школе «гнобили мальчики»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восьмиклассница Алина принесла в гимназию № 5 города Брянска дробовик отца-охотника и прострелила ногу мальчику, рассказал источник NEWS.ru. Известно, что ученицу унижали мальчики из класса, а с учителями у нее были конфликты.

Восьмиклассница Алина принесла в школу дробовик отца-охотника, прострелила ногу мальчику. Ранены четыре человека, мертвы два человека, после девочка совершила суицид. Ее гнобили мальчики в классе, и с учителями были конфликты, — рассказал источник NEWS.ru.

Из-за трагедии в школе отменены занятия. По данным источника, всех учеников эвакуировали.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что восьмиклассница пришла в учебное заведение с отцовским дробовиком и ранила одноклассников. Здание школы в настоящий момент оцеплено. Также по данным канала, сейчас врачи борются за жизнь 14-летнего подростка. По данным МВД России по Брянской области, в результате стрельбы пострадали пять человек.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографию охотничьего ружья, из которого, по предварительной информации, восьмиклассница устроила стрельбу. Парламентарий сообщил, что ученица принесла в школу ружье «Бекас-3», которое было спрятано в тубусе.