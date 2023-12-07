СК возбудил уголовное дело после стрельбы в брянской гимназии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве по факту стрельбы в брянской гимназии, сообщили в ведомстве. В данное время устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области по факту инцидента в одном из образовательных учреждений города Брянска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, проверку проведет и прокуратура Брянской области. В частности, надзорное ведомство изучит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в учебном заведении.

Трагедия в брянской гимназии № 5 произошла в четверг, 7 декабря. Восьмиклассница принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. В результате случившегося погибла ее одноклассница. После содеянного девочка совершила суицид. Пятеро человек пострадали, они госпитализированы.

Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы. Некоторые Telegram-каналы пишут, что над устроившей стрельбу ученицей долгое время издевались сверстники. Именно это и могло стать причиной случившегося, считают источники.