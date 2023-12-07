Что известно о стрельбе в гимназии Брянска 7 декабря: сколько погибло SHOT: в Брянске школьники забаррикадировались в классах, услышав стрельбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе Брянска, ЧП случилось в гимназии № 5. Что произошло, сколько человек погибло и пострадало?

Стрельба в гимназии Брянска 7 декабря 2023 года

Около 09:50 по московскому времени источник ТАСС сообщил, что в школе Брянска восьмиклассница пронесла в учебное заведение отцовский дробовик, из которого выстрелила несколько раз.

Через некоторое время к гимназии прибыли силовики. Они оцепили школу.

«Ученица 8 А класса открыла огонь во время урока биологии. Она поднялась на четвертый этаж гимназии № 5, вошла в кабинет и открыла стрельбу. Девочка успела ранить четверых учеников, а потом совершила суицид», — пишет Baza.

Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в школе в Брянске. У двоих из них состояние оценивается как среднее тяжести. Об этом сообщает городская администрация.

«Учителя и родители пытаются успокоить школьников, увидевших кровавую расправу и убегавших от стрельбы, дети плачут, у некоторых истерика. Учеников гимназии № 5 отпустили домой. Дети в шоке, многие до сих пор плачут от пережитого стресса», — передает SHOT.

Школьники рассказали SHOT, что, услышав стрельбу, сразу же забаррикадировались в классах, раздевалках и туалетах, как учили их педагоги.

«Во время стрельбы в брянской школе дети и учителя прятались в классах. Но целью восьмиклассницы были одноклассники. Девочка пронесла в школу оружие, зашла в класс и открыла стрельбу по ученикам из своего 8 А», — отметил источник.

Baza сообщила, что была установлена личность восьмиклассницы, открывшей стрельбу в брянской гимназии. Ей оказалась 14-летняя ученица.

«Она убила свою одноклассницу, а также ранила четверых мальчиков», — подчеркнул источник.

Официальных комментариев от МВД пока не поступало.

Читайте также:

Полиция Лас-Вегаса сообщила о погибших при стрельбе в университете

Четыре человека пострадали в результате перестрелки в Брюсселе

Появилось видео из дома под Рязанью, где застрелили полицейского