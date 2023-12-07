Ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе Брянска, ЧП случилось в гимназии № 5. Что произошло, сколько человек погибло и пострадало?
Стрельба в гимназии Брянска 7 декабря 2023 года
Около 09:50 по московскому времени источник ТАСС сообщил, что в школе Брянска восьмиклассница пронесла в учебное заведение отцовский дробовик, из которого выстрелила несколько раз.
Через некоторое время к гимназии прибыли силовики. Они оцепили школу.
«Ученица 8 А класса открыла огонь во время урока биологии. Она поднялась на четвертый этаж гимназии № 5, вошла в кабинет и открыла стрельбу. Девочка успела ранить четверых учеников, а потом совершила суицид», — пишет Baza.
Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в школе в Брянске. У двоих из них состояние оценивается как среднее тяжести. Об этом сообщает городская администрация.
«Учителя и родители пытаются успокоить школьников, увидевших кровавую расправу и убегавших от стрельбы, дети плачут, у некоторых истерика. Учеников гимназии № 5 отпустили домой. Дети в шоке, многие до сих пор плачут от пережитого стресса», — передает SHOT.
Школьники рассказали SHOT, что, услышав стрельбу, сразу же забаррикадировались в классах, раздевалках и туалетах, как учили их педагоги.
«Во время стрельбы в брянской школе дети и учителя прятались в классах. Но целью восьмиклассницы были одноклассники. Девочка пронесла в школу оружие, зашла в класс и открыла стрельбу по ученикам из своего 8 А», — отметил источник.
Baza сообщила, что была установлена личность восьмиклассницы, открывшей стрельбу в брянской гимназии. Ей оказалась 14-летняя ученица.
«Она убила свою одноклассницу, а также ранила четверых мальчиков», — подчеркнул источник.
Официальных комментариев от МВД пока не поступало.
Читайте также:
Полиция Лас-Вегаса сообщила о погибших при стрельбе в университете
Четыре человека пострадали в результате перестрелки в Брюсселе
Появилось видео из дома под Рязанью, где застрелили полицейского