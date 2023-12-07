«Пронесла дробаш в рюкзаке»: ученики раскрыли детали о стрельбе в школе Baza: ученики рассказали о панике во время стрельбы в брянской школе

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Ученики брянской школы, где в четверг, 7 декабря, произошла стрельба, рассказали, что во время звуков выстрелов они стали пытаться забаррикадироваться в классе, пишет Telegram-канал Baza. По словам школьников, их охватила паника.

Мы просто сидели на английском и услышали выстрелы. Встаем — сразу слышим второй, третий выстрел. У нас паника, мы начинаем закрывать окна, ставить парты друг на друга. Из учителей никто не отвечает ничего. Оказалось, девочка из восьмого класса пришла с оружием и начала стрелять, — цитирует канал слова школьников.

Также ребята рассказали, что спустя некоторое время они эвакуировались из здания. Когда они спускались, то видели кровь.

Короче, все было нормально до второго урока. Приехала полиция, скорая. Все. Девушка пронесла дробаш в рюкзаке и на втором уроке были слышны выстрелы. Завуч попросил закрыть дверь. Потом, после сигнала, мы побежали в раздевалку, но пока мы шли, на третьем этаже была кровь. Мы спустились, оделись и вышли из школы, — поделились они.

Восьмиклассница пришла в учебное заведение с отцовским дробовиком и открыла стрельбу по одноклассникам. В результате произошедшего погибли двое, в том числе сама стрелявшая, пятеро пострадали. Они госпитализированы. Сейчас врачи борются за жизнь 14-летнего подростка. По неподтвержденной информации, девочка смогла пронести оружие в учебное заведение из-за отсутствия на входе рамок металлоискателя. Сообщалось, что она открыла огонь по детям во время урока биологии. По одной из версий, школьница подвергалась травле с начальной школы, что и могло стать причиной трагедии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.