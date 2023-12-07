Стало известно, как брянской школьнице удалось пронести дробовик в гимназию SHOT: в брянской гимназии отсутствуют рамки металлодетектора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что стрелявшая по одноклассникам ученица гимназии № 5 в Брянске смогла пронести оружие в учебное заведение из-за отсутствия рамок металлоискателя. Восьмиклассница открыла огонь по детям во время урока биологии, известно о пяти пострадавших.

В Сети появилась фотография оружия, с которым девочка ворвалась в школу. На кадрах представлен окровавленный дробовик.

Telegram-канал телеканала «Звезда» опубликовал видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что школьники заперлись в одном из классов, в это время к зданию подъезжали полицейские машины.

По предварительной информации, открывшая огонь по одноклассникам школьница подвергалась травле с начальной школы. По данным Telegram-канала Mash, это могло стать одной из причин трагедии.

Как сообщает канал, школьница начала стрелять по мальчикам во время второго урока. Когда девочка достала оружие и открыла огонь, дети спрятались под партами, а преподаватели попытались вразумить ученицу.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что восьмиклассница пришла в учебное заведение с отцовским дробовиком и ранила одноклассников. Здание школы в настоящий момент оцеплено. Также, по данным канала, сейчас врачи борются за жизнь 14-летнего подростка, который получил ранение предплечья и колена.