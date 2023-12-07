Стрельба в гимназии Брянска: последние новости, жертвы, реакция, причины Mash: школьники пожаловались на отсутствие нормальной охраны в гимназии №5

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

В результате стрельбы в гимназии Брянска погибли двое детей, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Что об этом известно, какие новые подробности, сколько человек пострадало, почему восьмиклассница пошла на такой шаг?

«Ранены пятеро детей, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы. Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие», — заявил Богомаз.

Что произошло в гимназии Брянска 7 декабря 2023 года

Сообщается, что инцидент случился сегодня утром в гимназии №5. Восьмиклассница взяла у отца-охотника ружье «Бекас-3», положив его в тубус для бумаг. Она зашла в класс после начала урока биологии. Школьница убила одноклассницу и ранила пять мальчиков, а затем покончила с собой.

«По нашей информации, всего ученица 8А Алина А. сделала пять выстрелов — она опоздала на урок биологии и, войдя в класс, открыла огонь. Произошло все примерно в 09:15 утра. Один из четырех раненых мальчиков сейчас в реанимации», — сообщил Mash.

SHOT пишет, что силовики задержали отца Алины — 53-летнего Дмитрия. Правоохранители выясняют, как у его дочери оказалось ружье.

«Вчера у задержанного был день рождения. Этим и могла воспользоваться дочь для подготовки к кровавой расправе в школе», — добавил источник.

Как девочка смогла пронести оружие в школу

«По словам учеников брянской гимназии № 5, нормальной охраны там никогда не было — ни камер, ни турникетов. Разговоры о современной пропускной системе велись уже четвертый год, но как-то руки не доходили. На входе с 2010 года сидела только старенькая бабушка, которая иногда и не появлялась на месте. Помимо одноклассников, предварительно, Алина ранила эту самую вахтершу и преподавательницу биологии, которая пыталась остановить девочку», — пишет Mash.

По информации SHOT, охраной гимназии № 5 в Брянске занималась ЧОО «Агентство экскалибур».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«100 тысяч рублей в месяц платила школа за охрану. При этом последний договор, который есть в открытом доступе, — заканчивается 30 ноября. Был ли он продлен — руководство школы и ЧОО комментировать отказались. Напомним, ранее наш источник сообщал, что на входе в школу не было рабочих рамок металлоискателя, поэтому ружье у Алины получилось пронести в школу без проблем. Охранник ручным металлодетектором ее не проверял», — сообщил источник.

Что могло стать причиной трагедии

«Алина, которая открыла стрельбу в школе Брянска, была очень странной, не сидела в соцсетях и почти не общалась с одноклассниками. Так ее характеризуют другие ученики», — передает SHOT.

Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы, устроенной ученицей брянской гимназии, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. По словам источника, девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.

«Устроившую стрельбу восьмиклассницу Алину А. травили в школе — по нашей информации, еще с начальных классов. Это могло стать одной из причин сегодняшней трагедии, так как огонь восьмиклассница открыла по мальчикам», — сообщил Mash.

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