SHOT: задержан отец стрелявшей в брянской гимназии восьмиклассницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что сотрудники правоохранительных органов задержали отца ученицы брянской гимназии № 5, которая открыла огонь по одноклассникам. 53-летнего мужчину сейчас допрашивают, силовики выясняют, как у его дочери оказался дробовик.

По данным канала, в среду, 6 декабря, у мужчины был день рождения, этим и воспользовалась дочь для подготовки к стрельбе в учебном заведении. 7 декабря восьмиклассница пришла в гимназию с отцовским ружьем и открыла стрельбу по детям. В результате произошедшего погибли двое, в том числе сама стрелявшая, пятеро пострадали. Они госпитализированы. Сейчас врачи борются за жизнь 14-летнего подростка. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

Мать одной из школьниц рассказала NEWS.ru, что огонь открыла ученица 8-го «А» класса Алина, она напала на одноклассников около 9 часов утра. По ее словам, девочку могли травить одноклассники. Женщина добавила, что ее дочь вместе с одноклассниками и учителем спрятались в кабинете, среди них никто не пострадал.

Ранее в Сети появилась фотография оружия, с которым ученица восьмого класса ворвалась в школу в Брянске. На кадрах представлен окровавленный дробовик. Также опубликовано видео с места происшествия. На записи видно, что школьники заперлись в одном из кабинетов, в это время к зданию подъезжали полицейские машины.