Очевидцы сообщили о сильном задымлении в центре Москвы «360»: густой дым виден в районе Трубниковского переулка в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители центрального района Москвы сообщили о сильном задымлении в районе Трубниковского переулка, находящегося рядом с Новым Арбатом, пишет Telegram-канал «360». По информации канала, загорелись строительные леса. К месту происшествия выехали оперативные службы.

7 декабря в центре столицы тушили пожар в ресторане на Новом Арбате. Спасатели эвакуировали из здания, где расположены около 10 точек общепита, 70 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне появились кадры крупного пожара, который также 7 декабря вспыхнул на Электрозаводе, расположенном на Преображенской набережной в Москве. На записи видно, как вверх поднимается толстый столб черного дыма. В пресс-службе МЧС сообщили, что пламя разгорелось по адресу: ул. Электрозаводская, 21, стр. 48.

До этого в Москве произошел пожар на Митинском радиорынке на западе столицы. СМИ писали, что причиной возгорания мог стать взрыв аккумулятора гироскутера. Огонь вскоре потушили, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Двое рабочих пострадали ранее при обрушении строительных лесов в Москве. Инцидент произошел на стройплощадке торгового центра «Краски» в Некрасовке.