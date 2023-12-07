Ресторан загорелся на Новом Арбате в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ресторане на Новом Арбате в центре Москвы вспыхнул пожар, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По информации агентства, спасатели эвакуировали из здания 70 человек.

В здании по адресу Новый Арбат, 15 загорелся ресторан. Из помещения эвакуированы 70 человек, — сообщил источник.

Агентство отмечает, что в здании находятся более 10 ресторанов и кафе. Сведений о пострадавших не поступало.

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