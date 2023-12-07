Рейсовый автобус с 17 пассажирами вспыхнул на КАД в Петербурге Спасатели потушили рейсовый автобус, загоревшийся на КАД в Петербурге

Фото: Комитет по транспорту Ленобласть

Рейсовый автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Кингисепп, загорелся на пересечении Кольцевой автомобильной дороги (КАД) и Таллиннского шоссе, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Изданию сообщили, что водитель и пассажиры в результате происшествия не пострадали.

Информация о пожаре поступила в 9:35 в четверг, 7 декабря. Инцидент произошел на 79-м километре внутреннего кольца КАД. В региональном управлении МЧС уточнили, что на момент происшествия в автобусе находилось 17 пассажиров и водитель, они покинули салон до прибытия спасателей. В 9:57 пожар ликвидировали.

Ранее сообщалось, что пять человек, включая 12-летнюю девочку, пострадали при взрыве отопительного котла во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге. Ночью в котельной произошла разгерметизация обогревательного оборудования, в результате чего котел вылетел из ангара и задел автомобиль. Котельная и склад обрушились, что привело к травмам людей.

До этого в Северной столице загорелось здание консерватории имени Римского-Корсакова, которое расположено на Театральной площади напротив Мариинского театра. В настоящее время оно находится на реконструкции. Позднее появились видеокадры начала пожара, где, предположительно, рабочий открывает дверь, за которой сразу видна стена пламени.