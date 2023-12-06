В Петербурге загорелась консерватория В Санкт-Петербурге произошел пожар в консерватории имени Римского-Корсакова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге горит здание консерватории имени Римского-Корсакова, сообщает Telegram-канал «78 | Новости». Информации о пострадавших не поступало.

Здание расположено на Театральной площади, напротив Мариинского театра. В настоящее время оно находится на реконструкции. Причины возгорания устанавливаются.

На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, как из окна первого этажа здания поднимается столб черного дыма. При этом пламя заметно в окнах второго, третьего и четвертого этажей.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы произошло возгорание на специализированном заводе автомобилей. Пожару был присвоен третий номер сложности, его площадь составила две тысячи квадратных метров.

До этого крупный пожар произошел в складском помещении в Дрожжановском районе Татарстана. Площадь возгорания составила 2,2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил здания с фасовочной упаковкой для корма животных. В тушении было задействовано 42 специалиста и 23 единицы техники. Жертв удалось избежать.