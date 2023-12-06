Появились кадры начала пожара в консерватории в Санкт-Петербурге

Фото: 78.mchs.gov

Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» опубликовал кадры начала пожара в консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. На видео, предположительно, рабочий открывает дверь, за которой сразу видна стена пламени.



Рабочий просит коллегу покинуть опасное место. Пламя постепенно разрастается.

Здание расположено на Театральной площади, напротив Мариинского театра. Оно находилось на реконструкции. Причины возгорания не сообщались. В этот же день в Петербурге загорелась крыша воинской части Росгвардии. Инцидент произошел на Измайловском проспекте в Адмиралтейском районе.

До этого была объявлена эвакуация в Сколково. По громкоговорителю объявили о чрезвычайной ситуации. Всех находившихся в центре попросили немедленно покинуть помещение. Позже выяснилось, что на тревожную кнопку нажали случайно. Тем не менее к месту прибыли несколько пожарных авто.

Немногим ранее крупное возгорание возникло в квартире на улице Барышиха в московском районе Митино, в результате инцидента погибла женщина, находившаяся в квартире. Как отмечают источники, помещение было сильно захламлено. В столичном управлении МЧС России не предоставили точных данных по числу пострадавших и погибших. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание, несмотря на сильную задымленность подъезда.