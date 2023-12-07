Ребенок пострадал при взрыве в Петербурге Пять человек пострадали при взрыве отопительного котла в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек, включая 12-летнюю девочку, пострадали при взрыве отопительного котла во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. Ночью в котельной произошла разгерметизация обогревательного оборудования, в результате чего котел вылетел из ангара и задел автомобиль. Котельная и склад обрушились, что привело к травмам людей.

Издание уточняет, что всех пострадавших госпитализировали с ожогами и переломами. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелось здание консерватории имени Римского-Корсакова, которое расположено на Театральной площади напротив Мариинского театра. В настоящее время оно находится на реконструкции. Позднее появились видеокадры начала пожара, где, предположительно, рабочий открывает дверь, за которой сразу видна стена пламени.

До этого была объявлена эвакуация в Сколково. По громкоговорителю объявили о чрезвычайной ситуации. Всех находившихся в центре попросили немедленно покинуть помещение. Позже выяснилось, что на тревожную кнопку нажали случайно. Тем не менее к месту прибыли несколько пожарных авто.

В начале декабря в квартире одной из жительниц Екатеринбурга взорвался ковш с кипящим маслом, который женщина решила залить водой. В результате происшествия выбило двери и стекла, а пострадавшая попала в реанимацию.