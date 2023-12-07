Пожар произошел на Митинском радиорынке в Москве из-за гироскутера SHOT: на Митинском радиорынке произошел пожар у точки продажи гироскутеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Митинского радиорынка на западе Москвы произошел пожар, сообщил Telegram-канал SHOT. Причиной возгорания называют взрыв аккумулятора гироскутера. Вскоре огонь потушили. По предварительной информации, никто не пострадал.

Канал отмечает, что из здания рынка эвакуировали всех сотрудников и покупателей. На место происшествия выехали экстренные службы.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелось здание консерватории имени Римского-Корсакова, которое расположено на Театральной площади напротив Мариинского театра. В настоящее время оно находится на реконструкции. Позднее появились видеокадры начала пожара, где, предположительно, рабочий открывает дверь, за которой сразу видна стена пламени.

До этого была объявлена эвакуация в «Сколково». По громкоговорителю объявили о чрезвычайной ситуации. Всех находившихся в центре попросили немедленно покинуть помещение. Позже выяснилось, что на тревожную кнопку нажали случайно. Тем не менее к месту прибыли несколько пожарных авто.

1 декабря пожар охватил рынок «Садовод» в Москве. Огонь распространился на торговые палатки на 20-й линии. С рынка эвакуировали всех сотрудников и посетителей. На место происшествия выехали экстренные службы. МЧС присвоило пожару второй ранг опасности. На опубликованных кадрах заметно, что густой дым заполняет помещение крытого рынка.