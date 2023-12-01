Пожар охватил столичный рынок «Садовод» Mash: людей эвакуируют с рынка «Садовод» в Москве из-за пожара

Фото: МЧС России

Пожар охватил рынок «Садовод» в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, огонь распространился на торговые палатки на 20-й линии. В настоящий момент людей эвакуируют.

По предварительной информации, один человек пострадал. На место происшествия выехали экстренные службы. МЧС присвоили пожару второй ранг опасности. На опубликованных кадрах заметно, что густой дым заполняет помещение крытого рынка. Очевидцы рассказали, что пламя очень быстро распространяется. Они также отметили, что в здании находилось очень много людей.

Минувшим вечером вещевые павильоны загорелись на городском рынке «Темерник» на улице Миронова, 12/5, в Ростове-на-Дону. Площадь пожара первоначально составляла тысячу «квадратов». Возгоранию присвоили третий ранг. В дальнейшем площадь распространения огня выросла до четырех тысяч «квадратов». Сообщалось, что торговцы рынка осложняли работу МЧС, пытаясь спасти свои вещи из палаток. Открытое горение на рынке удалось ликвидировать только поздней ночью. Полностью пожар потушили к семи утра 1 декабря.

До этого 13 человек погибли в результате пожара, который произошел в хостеле в Алма-Ате. Инцидент случился ранним утром 30 ноября. Площадь распространения огня составила 30 квадратных метров.