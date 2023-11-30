Крупный рынок загорелся в Ростове-на-Дону На рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону возник крупный пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону возник крупный пожар, сообщили Telegram-каналу Mash Don в экстренных службах. По их данным, площадь пожара достигает одной тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен третий ранг, — сообщили в канале.

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Ранее сообщалось, что в Новой Москве погибли два человека из-за пожара, вспыхнувшего в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Родники (поселение Рязановское). Очевидцы рассказывали, что подъезд техники МЧС к дому осложнили высокие сугробы.

18 ноября на Пермском тракте под Екатеринбургом загорелась гостиница «Дружинино». Площадь возгорания составила свыше тысячи квадратных метров. Огнем была охвачена вся крыша здания. Пострадавших в результате пожара не оказалось, поскольку постояльцы и персонал успели эвакуироваться.

До этого в результате крупного пожара в частном секторе Барнаула погибли два пенсионера. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 140 квадратных метров, благодаря их действиям были спасены три человека, в том числе ребенок.

Кроме того, при пожаре в многоэтажке на юге Москвы в квартире дома в Духовском переулке погиб один человек. Еще один житель дома пострадал — пытаясь спастись от огня, он выпрыгнул из окна, его госпитализировали. Возгорание произошло на пятом этаже дома. Причины выясняются.