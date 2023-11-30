При пожаре в хостеле Алма-Аты погибли 13 человек

Фото: IMAGO/André März/Global Look Press

Тринадцать человек погибли в результате пожара, который произошел в хостеле в Алма-Ате, сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился ранним утром 30 ноября. Площадь распространения огня составила 30 квадратных метров.

30 ноября в 05:33 (02:33 мск) поступило сообщение о пожаре по ул. Ади Шарипова города Алматы. Первое пожарное подразделение прибыло к месту за 7 минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где первый этаж и подвальное помещение переоборудованы под хостел, - говорится в сообщении.

В 06:22 по местному времени (03:22 мск) с огнем удалось справиться. В ходе разведки и тушения были обнаружены по меньшей мере 13 тел погибших. Их личности устанавливаются. Предположительно, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Ранее в результате пожара в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве от отравления угарным газом погибли восемь человек. По словам жильцов дома, в котором располагался хостел, пожар был предсказуем, поскольку в учреждении не соблюдались требования пожарной безопасности и царила полная антисанитария. Следствие полагает, что владельцы хостела грубо нарушали технику пожарной безопасности. Также стало известно, что в 2019 году на руководство хостела наложили штраф в 150 тысяч рублей. Владельцы хостела оспорили нарушения, прибегнув к независимой инспекции, которая заключила, что результаты проверки МЧС ошибочны.