Пожар вспыхнул на электрозаводе на Преображенской набережной в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар вспыхнул на Электрозаводе, расположенном на Преображенской набережной в Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». На снятых очевидцами кадрах видно, как вверх поднимается толстый столб черного дыма. Площадь пожара на текущий момент составляет 50 квадратных метров. В пресс-службе МЧС сообщили NEWS.ru, что пламя разгорелось по адресу ул. Электрозаводская, 21, стр. 48.

Поступило заявление о пожаре на территории «Электрозавода» по адресу улица Электрозаводская, 21, строение 48. Предварительно, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Тушением пожара продолжают заниматься экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Абзац», загорелся один из промышленных корпусов, пламя охватило лакокрасочный цех. Информация о пострадавших, а также о том, что стало причиной возгорания выясняется.

7 декабря на территории Митинского радиорынка на западе Москвы произошел пожар. Его причиной называют взрыв аккумулятора гироскутера. Вскоре огонь потушили. Никто не пострадал.

До этого в Санкт-Петербурге загорелось здание консерватории имени Римского-Корсакова, которое расположено на Театральной площади напротив Мариинского театра. В настоящее время оно находится на реконструкции. Позднее появились видеокадры начала пожара, где, предположительно, рабочий открывает дверь, за которой сразу видна стена пламени.

30 ноября загорелись вещевые павильоны на городском рынке «Темерник» на улице Миронова, 12/5, в Ростове-на-Дону. Площадь пожара первоначально составляла тысячу «квадратов». Возгоранию присвоили третий ранг. В дальнейшем площадь распространения огня выросла до четырех тысяч «квадратов». Огонь потушили только 1 декабря.