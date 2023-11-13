Двое рабочих пострадали при обрушении лесов в строящемся ТЦ в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Москве, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком». Инцидент произошел на стройплощадке торгового центра «Краски» в Некрасовке. Как отмечается, сейчас пострадавшим оказывают помощь медики.

Ранее при строительстве депо на западе Москвы погиб 22-летний рабочий. Мигрант сорвался с высоты и упал в котлован. От полученных травм он скончался на месте.

До этого на стройке в Южно-Сахалинске трое рабочих упали в шахту лифта с высоты 17-го этажа. С различными травмами их доставили в областную больницу. Причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности.

В августе в Москве погиб рабочий, упав с высоты 20-го этажа. Трагедия произошла в строящемся здании в 5-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе. Мужчина сорвался в шахту лифта. В это время на него сверху упали строительные материалы. Рабочий скончался на месте от полученных травм. Его тело из шахты достали сотрудники экстренных служб.

В мае рабочий получил тяжелые травмы после обрушения лестничного марша в строящемся здании в Новомосковском административном округе российской столицы. Инцидент произошел в новостройке жилого комплекса «Скандинавия».