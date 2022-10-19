Надо показывать в каждом классе: в России сняли фильм о стрельбе в школах 20 октября в прокат выходит фильм «Дополнительный урок» о скулшутинге и проблемах подростковой жестокости. В главной роли известный актер Кирилл Кяро

Фото: Кинокомпания «Наше кино»

Когда-то новости о школьных перестрелках приходили в Россию из-за океана, но с каждым годом подобные трагедии становятся коллективным горем и в нашей стране. Еще свежи воспоминания о стрельбе в колледже Керчи, расстреле школьников в ижевской школе. Причины скулшутинга активно обсуждают психологи, чиновники, общественный деятели. Но еще ни разу в России не говорили о трагедии кинематографическим языком. Режиссер Анна Курбатова решила начать такой откровенный разговор с родителями и сняла полнометражный фильм о том, к чему приводит равнодушие и бесконтрольная жестокость. «Дополнительный урок» выходит в широкий прокат 20 октября.

Сам термин «скулшутинг» (от двух английских слов: school — «школа» и shoot — «стрельба») появился после ряда инцидентов в США более 20 лет назад. В России же впервые заговорили об этом трагическом явлении после февраля 2014 года, когда московский десятиклассник устроил стрельбу в своей школе. Он больше часа удерживал одноклассников в заложниках и застрелил учителя географии. Спустя три года учащийся девятого класса Образовательного центра № 1 пришел в школу с пневматической винтовкой. История повторилась. Через год — в Перми и Улан-Удэ. За восемь лет с момента первого инцидента от скулшутинга пострадало более 100 человек. У многих виновных диагностировали психологические расстройства.

Фото: Кинокомпания «Наше кино»

В короткий срок проблемы детского буллинга и домашнего насилия дополнились школьным шутингом. И на эту сложную и актуальную для России и всего мира тему решила поговорить режиссер Анна Курбатова.

Такой индивидуальный терроризм — это то, что нас интересует, волнует. К сожалению, это происходит не только у нас в стране и заставляет задуматься. Поэтому мы стали делать историю на такую непростую тему, — признавалась она во время съемок.

История начинается с первого учебного дня в колледже культуры и искусств. Однако Дню знаний не радуются ни дети, ни преподаватели. Взрослым он навевает лишь меланхолию, вызванную отягощающей перспективой общения с трудными подростками. У детей — вагон своих проблем: родители не понимают, учителя раздражают. Поэтому одни развлекаются тусовками, другие — продажей наркотиков, третьи — буллингом слабых.

Но один из студентов (Данил Слуцкий) решил, что для него, а быть может, и еще для нескольких человек, учеба закончится навсегда. Он приносит с собой обрез охотничьего ружья, который замечает дежурившая в то время у учреждения патрульная Вера Седова (Юлия Александрова). Она действует по инструкции и стреляет подростку в плечо. Однако за предотвращение трагедии ей не дают медаль, а заводят уголовное дело. Мальчик умирает от потери крови, оружие при нем не находят. Всё выглядит так, будто патрульная застрелила ребенка умышленно, ни за что.

И тут вроде и мальчик странный был: рисунки жуткие черкал, про «конец всему» говорил, но это же не причина его убивать. А оружия никто, кроме патрульной, не видел. Для прокурора дело не вызывает никаких вопросов. К тому же Седова несколько лет страдает от мигреней. А значит, в тусклой обстановке старого чердака могла и не распознать, было ли в руках мальчика оружие или тубус с листами для черчения. Общественность готова линчевать патрульную, прокуратура требует наказания по всей строгости закона, а полиция хочет откреститься всеми способами от «свихнувшейся сотрудницы», чтобы не марать репутацию органов. И всё, казалось бы, гладко складывается, если бы не адвокат по назначению Илья Нестеров (Кирилл Кяро). Он решает проверить все версии. И в первую очередь его подзащитной Веры, чье имя так и взывает к этому.

Любителям отечественных комедий актриса Юлия Александрова прекрасно известна по легким картинам вроде «Горько» или «Звоните Ди Каприо», но в драматической роли Александрова еще не появлялась на экранах. Истории Веры Седовой в фильме уделяется немало внимания. Она не просто жертва обстоятельств, непризнанная героиня, спасшая десятки людей и раскаявшаяся в убийстве женщина. Она не понаслышке знает, как важна быстрая реакция и какими бывают последствия промедления.

Дочь Седовой погибла в аналогичной стрельбе в боулинге. Вера вывела несколько заложников, но за дочерью не успела. Эта кровоточащая рана в сердце пробудила сильные головные боли, но тайна гибели собственного ребенка в какой-то момент чуть не оставила ее за решеткой. Если новая роль Юлии Александровой скорее удивит зрителей, то образ Кирилла Кяро вполне соответствует его самой знаменитой роли детектива в сериале «Нюхач».

Анна Курбатова, которая не только сняла фильм, но и написала сценарий, раскрывает тему детского шутинга через психологических детектив. За каждой открывшейся деталью скрывается серьезная история не только главных героев, но и подростков, которые общались с несостоявшимся убийцей.

Фото: Кинокомпания «Наше кино»

Существенная часть фильма строится вокруг взаимоотношений небольшой группы студентов колледжа. Они вместе тусуются, хотя друзьями их назвать трудно. Режиссер показывает двух очень разных подростков, которые дошли до крайности. Один — заикающийся забитый мальчик из бедной семьи, которого без конца колотит отчим дома и клюют одноклассники в колледже, а мать боится заявить в полицию, потому что так в ее представлении выглядит любовь.

Другой же — полная его противоположность. У него богатые родители, шикарный дом, где он без конца утраивает тусовки, и полное ощущение власти над миром. Матери и отцу гораздо интереснее собственная жизнь, чем его. Парень честно признается себе, что «папа свою машину любит куда больше сына».

Я не разделяю мнение, что современные подростки глобально отличаются от нашего поколения в этом возрасте. Их так же ранит одиночество, им так же нужны поддержка, забота и любовь родителей. Мы говорим о важной социальной проблеме нашего общества — разобщенности. Главная мысль, которую несет наше кино, —необходимость задуматься о том, что ответственность за проблемы нового поколения во многом лежит на нас. Надеюсь, мы заставим кого-то стать внимательнее к своим близким, — отмечает режиссер.

Фильм не лишен недостатков, но о них невозможно рассказать без спойлеров. Так, по ходу сюжета адвокат выясняет, что убитый мальчик подвергался домашнему насилию, как и его мать. Деспотичный отчим учил пасынка стрелять, чтобы смог за себя постоять, и отправил его работать в местный стрелковый клуб. Там-то и пропал пресловутый обрез. Только числился он за местным депутатом Марченко, который также травил за «недостаточную мужественность» своего сына Сергея, одного из приятелей убитого подростка. Позже выясняется, что именно охранное агентство этого Марченко проглядело стрелка в боулинге, где погибла дочь Седовой. Вот и железный мотив: патрульная узнала, что сын Марченко учится в колледже, и застрелила его. Однако погиб все же другой мальчик — Макс Чудовский. Но за быстро меняющимися событиями эту подмену имен не сразу замечаешь.

Фото: Кинокомпания «Наше кино»

Создатели не стали уделять много внимания мотивам и психологическому состоянию убитого подростка. Лишь в начале они показали жуткие рисунки и пару сцен с таинственными признаниями о готовящейся стрельбе.

Причина всего происходящего — это, как правило, равнодушие. Мы не слышим своих детей, своих учеников. Болит у человека, у ребёнка. А ребёнок вообще тонко чувствующее существо. Поэтому надо быть внимательнее к своим младшим, — говорит актер Кирилл Кяро.

Но эти сюжетные недостатки не отравляют картину, только местами добавляют смятения и вопросов. В целом фильм удачно выстроен вокруг одного посыла — обращайте внимание на собственных детей или последствия могут быть ужасными. А в свете участившихся инцидентов со стрельбой в школах и колледжах картину было бы не лишним показывать как детям, так и их родителям, как это делали в эстонских школах с фильмом Ильмара Раага «Класс».