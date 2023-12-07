«Странная была»: ученики брянской гимназии об устроившей стрельбу девочке Ученик брянской гимназии назвал устроившую стрельбу девочку странной

Фото: t.me/sledcom_press

Девочка, которая утром 7 декабря открыла стрельбу в гимназии № 5 в Брянске, а после покончила с собой, была странной, над ней шутили, рассказал NEWS.ru ученик школы. По его словам, она не контактировала со сверстниками и не участвовала в мероприятиях, а в круг ее общения входила лишь ее сестра-близнец.

Лично с той девочкой я не общался, остальные тоже, как я понял. Она дружила только с сестрой, в концертах и в мероприятиях в школе не участвовала. В соцсетях ее тоже нет. <...> Говорят, она странная была, над ней шутили, прикалывались. Так что, наверное, из-за травли стрельбу устроила, — рассказал мальчик.

Собеседник NEWS.ru добавил, что в крыле, в котором у него проходили занятия, не было слышно выстрелов. По его словам, о происшествии учительница узнала, получив сообщение по телефону. Педагог быстро отреагировала и начала закрывать двери в кабинет, добавил школьник.

Через некоторое время к школе подъехали машины скорой и полиция. Мы в окно видели, как выводили детей из класса, где была стрельба. Нас вывели в 10 часов, и мы пошли домой, — заключил ученик.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.