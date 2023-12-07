SHOT: полиция задержала директора брянской гимназии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что полиция задержала директора гимназии № 5 в Брянске, где восьмиклассница открыла стрельбу из ружья. По данным канала, почетный работник общего образования России доставлен на допрос.

SHOT пишет, что процессуальный статус директора пока не определен. Канал уточняет, что основные вопросы следователей сводятся к охране учебного заведения и организации пропускного режима.

До этого SHOT сообщал, что в момент стрельбы в брянской гимназии сигнала с тревожной кнопки правоохранителям не поступало. Отмечается, что полицейские и росгвардейцы прибыли на место после телефонного звонка. По данным канала, наличие кнопки сейчас проверяется.

По информации Telegram-канала Mash, учебное заведение плохо охранялось. Канал писал, что в учреждении не было ни камер, ни турникетов, а на входе сидела женщина преклонного возраста, которая не всегда появлялась на месте.

Также SHOT заявлял, что сотрудники правоохранительных органов задержали отца девочки, открывшей огонь по одноклассникам. 53-летнего мужчину доставили на допрос, силовики выясняют, как у его дочери оказался дробовик.

Юрист Илья Русяев допустил, что родителю может грозить до двух лет лишения свободы. По его словам, мужчина подпадает под статью о небрежном хранении оружия.