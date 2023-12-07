Mash: женщина преклонного возраста охраняла гимназию, где расстреляли детей Mash: в Брянской гимназии была плохая охрана без турникетов и камер

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Telegram-канал Mash со ссылкой на учеников Брянской гимназии №5, где утром 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу со смертельным исходом, сообщает, что учебное заведение плохо охранялось. Канал уточняет, что в учреждении не было ни камер ни турникетов, а на входе сидела женщина преклонного возраста, которая не всегда появлялась на месте.

По последним данным, при стрельбе в брянской гимназии № 5 погибли два человека, еще пятеро пострадали. В администрации Брянска уточнили, что нападавшая свела счеты с жизнью, об этом также сообщили в МВД.

В момент стрельбы школьники и преподаватели прятались в классах, к зданию учебного заведения стянулись сотрудники оперативных служб. По данным Telegram-канала Baza, четырнадцатилетняя девочка пришла в школу с оружием, поднялась на четвертый этаж в свой классный кабинет. Там начинался урок биологии. В этот момент она начала стрелять. Погибла ее одноклассница, ранения получили мальчики.

Мать одной из школьниц рассказала NEWS.ru, что огонь открыла ученица 8-го «А» класса, она напала на одноклассников около 9 часов утра. По ее словам, девочку могли травить одноклассники. Женщина добавила, что ее дочь вместе с одноклассниками и учителем спрятались в кабинете, среди них никто не пострадал.