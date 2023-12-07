SHOT: в момент стрельбы в брянской гимназии тревожная кнопка не нажималась

Фото: Андрей Мазунин/РИА Новости

В момент стрельбы в брянской гимназии № 5, где ученица восьмого класса открыла огонь по одноклассникам, а потом покончила с собой, сигнала с тревожной кнопки правоохранителям не поступало, сообщает со ссылкой на собственные источники Telegram-канал SHOT. Отмечается, что полицейские и росгвардейцы прибыли на место после телефонного звонка. По данным канала, наличие кнопки сейчас проверяется.

Ранее сообщалось, что подросток могла пойти на убийство из-за конфликта с одноклассницей. По некоторым данным, девочки не поделили внимание мальчика. Сам юноша получил ранение во время стрельбы в школе. Он и еще четверо пострадавших доставлены в больницу.

Ответственность за трагедию будет нести отец стрелявшей девочки, заявил до этого член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его словам, в законе есть положение об уголовной ответственности за ненадлежащие условия хранения, из-за которых похитили оружие, а мужчина должен понести наказание в виде лишения свободы.

Ситуацию взяла под личный контроль уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она назвала произошедшее страшной трагедией. Чиновница добавила, что поддерживает связь с властями региона и правоохранительными органами. Детский омбудсмен отметила, что семьям погибшей и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.