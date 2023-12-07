Львова-Белова взяла на личный контроль ситуацию со стрельбой в Брянске

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что ситуация со стрельбой в гимназии в Брянске находится на ее личном контроле. Она назвала произошедшее страшной трагедией.

Двое детей погибли, пятеро раненых, трое — средней степени тяжести, двое — более легкой степени. Дети находятся в больнице. Ситуация находится на моем личном контроле, — заявила омбудсмен.

Она добавила, что поддерживает связь с властями региона и правоохранительными органами. Львова-Белова отметила, что семьям погибшей и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Telegram-канал Baza сообщил, что в квартире, где жила школьница, устроившая стрельбу в брянской гимназии, проводят обыски. По его информации, отца девочки увезли на допрос. СМИ писали, что ему принадлежал дробовик, из которого восьмиклассница открыла огонь.

Telegram-канал SHOT писал, что напавшая на школу ученица, по словам других школьников, почти не контактировала со сверстниками и была очень странной. Кроме того, по их словам, она не интересовалась соцсетями.

СМИ публиковали видео, на которое попал момент стрельбы. На записи слышно, как раздаются два выстрела.