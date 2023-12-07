В квартиру стрелявшей в брянской гимназии школьницы нагрянули с обысками Baza: обыски начались в квартире стрелявшей в брянской гимназии школьницы

Правоохранители начали обыски в квартире, где жила школьница, устроившая стрельбу в гимназии № 5 города Брянска, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что отца девочки увезли на допрос. Это ему принадлежал дробовик, из которого 14-летняя девочка открыла огонь по одноклассникам.

По данным канала, накануне у мужчины был день рождения. Подросток могла воспользоваться случаем и похитить оружие. Она пронесла его в школу в тубусе. При этом была одета во все черное. При себе у нее так же был нож.

При этом, как сообщалось ранее, отец девочки не знал о пропаже ружья. Он хранил дробовик в металлическом шкафу под замком, все документы на него были оформлены по правилам. Он предположил, что дочь могла украсть ключ. Как она уходила в школу, он не видел. Также, по его словам, подросток не жаловалась на травлю в школе.

Тем не менее, утром 7 декабря восьмиклассница принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Погибла одна девочка. После содеянного сама нападавшая покончила с собой. Пятерых пострадавших госпитализировали.

По мнению главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, одна из причин произошедшей трагедии стало именно халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Он напомнил, что среди неотъемлемых условий выдачи разрешения на оружие является то, что доступ к нему должен иметь только его владелец.