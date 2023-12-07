Стали известны новые детали о ружье отца стрелявшей в Брянске школьницы «112»: отец стрелявшей в Брянске школьницы не знал о пропаже ружья

Отец девочки, стрелявшей в брянской гимназии, не знал о пропаже ружья, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, он хранил дробовик в металлическом шкафу под замком, все документы на него были оформлены по правилам.

Мужчина предположил, что его дочь могла украсть ключ от оружейного сейфа. Как девочка уходила в гимназию, он не видел. Канал отмечает со ссылкой на отца школьницы, что она не жаловалась на травлю со стороны одноклассников.

Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали отца ученицы брянской гимназии № 5, которая открыла огонь по одноклассникам. 53-летнего мужчину сейчас допрашивают, силовики выясняют, как у его дочери оказался дробовик.

По данным канала, в среду, 6 декабря, у мужчины был день рождения, этим и воспользовалась дочь для подготовки к стрельбе в учебном заведении. 7 декабря восьмиклассница пришла в гимназию с отцовским ружьем и открыла стрельбу по детям. В результате произошедшего погибли двое, в том числе сама стрелявшая, пятеро пострадали.

До этого в Сети появилась фотография оружия, с которым ученица восьмого класса ворвалась в гимназию в Брянске. На кадрах представлен окровавленный дробовик. Также опубликовано видео с места происшествия. На записи видно, что школьники заперлись в одном из кабинетов, в это время к зданию подъезжали полицейские машины.