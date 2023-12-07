В Госдуме высказались о причинах произошедшего в брянской гимназии Хинштейн назвал причиной трагедии в Брянске халатное хранение оружия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе — халатное отношение к хранению огнестрельного оружия, пишет в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он напомнил, что среди неотъемлемых условий выдачи разрешения на оружие является то, что доступ к нему должен иметь только его владелец.

Одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе — халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Оно должно находиться строго в сейфе, доступ к которому должен иметь только непосредственный владелец — это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия. Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью, — написал он.

Трагедия в брянской гимназии № 5 произошла в четверг, 7 декабря. Восьмиклассница принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. В результате случившегося погибла ее одноклассница. После содеянного девочка совершила суицид. Пятеро человек пострадали, они госпитализированы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. В данное время устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.

До этого Хинштейн выложил фотографию ружья «Бекас-3», которым была вооружена нападавшая. По словам парламентария, она пронесла оружие в школу в тубусе.