Ученики рассказали о девочке, напавшей с дробовиком на гимназию в Брянске SHOT: ученики назвали странной девочку, открывшую стрельбу в Брянской школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученица восьмого класса, которая открыла стрельбу из дробовика в гимназии № 5 в Брянске, была очень странной и почти не контактировала с одноклассниками, рассказали Telegram-каналу SHOT ученики этой школы. Они также уточнили, что девочка не интересовалась соцсетями.

По последним данным, при стрельбе в брянской гимназии № 5 погибли два человека, еще пятеро пострадали. В администрации Брянска уточнили, что нападавшая свела счеты с жизнью, об этом также сообщили в МВД.

В момент стрельбы школьники и преподаватели прятались в классах, к зданию учебного заведения стянулись сотрудники оперативных служб. По данным Telegram-канала Baza, четырнадцатилетняя девочка пришла в школу с оружием, поднялась на четвертый этаж в свой классный кабинет. Там начинался урок биологии. В этот момент она начала стрелять. Погибла ее одноклассница, ранения получили мальчики.

Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в Брянске в последние дни не было выявлено угроз нападений на школы. По ее мнению, к распространению такой информации может быть причастна Украина. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в Брянске.