Стало известно, стояла ли устроившая стрельбу в Брянске на учете в ПДН RT: устроившая стрельбу в Брянске не стояла на учете в ПДН

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Ученица брянской гимназии, устроившая стрельбу, не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН), сообщил RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, о конфликтах с участием школьницы также неизвестно.

Собеседник рассказал, что восьмиклассница училась средне, не прогуливала уроки и в целом была неприметной. По информации RT, полиция выясняет, был ли в гимназии психолог и проводилась ли работа с учениками.

В результате стрельбы в брянской гимназии № 5 погибли двое, в том числе стрелявшая. Еще пять учеников пострадали.

Юрист Илья Русяев заявил, что отцу стрелявшей девочки может грозить до двух лет лишения свободы по статье о ненадлежащем хранении огнестрельного оружия. СМИ писали, что ученица устроила стрельбу из отцовского дробовика, который пронесла в учебное заведение в тубусе.

По данным СМИ, отец девочки не знал о пропаже ружья. Предположительно, мужчина хранил дробовик в металлическом шкафу под замком, все документы на него были оформлены по правилам.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что у троих пострадавших при стрельбе в гимназии диагностированы раны средней степени тяжести, еще у двоих — легкой степени. По его словам, все пятеро доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь.