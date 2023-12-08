Baza: в брянской школе в день стрельбы не было металлодетектора Baza: в брянской школе не было металлодетектора из-за подготовки к Новому году

Фото: Андрей Мазунин/РИА Новости

Рамка металлодетектора на входе в гимназию № 5 в Брянске, где накануне ученица открыла стрельбу, не работала из-за установки новогодней гирлянды, рассказали сотрудники школы Telegram-каналу Baza. Однако судя по фото с камеры видеонаблюдения в фойе, устройство для безопасности там отсутствовало вообще.

Работники рассказали следователям, что обычно рамка стояла, где положено. Однако, по их словам, 7 декабря ее отключили, потому что школу украшали к празднику.

По информации Telegram-канала Mash, рамка металлодетектора стояла в упаковочной пленке недалеко от входной двери и не была подключена к сети. В изъятых документах ЧОП, чей сотрудник охранял гимназию, непонятно, кто именно ставил подпись в договоре — сейчас с этим разбираются следователи брянского СК, отмечает канал.

Ранее сообщалось, что гендиректора этого охранного предприятия задержали, однако официально это не подтверждалось. В рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, также была задержана 51-летняя охранница гимназии. По данным канала, она не проверила ручным металлодетектором школьницу, устроившую стрельбу. Максимальное наказание, которое грозит задержанным, — лишение свободы сроком на 10 лет.