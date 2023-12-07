Мама погибшей при стрельбе в Брянске девочки сообщила подробности трагедии Мама погибшей при стрельбе в Брянске сообщила, что девочка ни с кем не ссорилась

Фото: t.me/sledcom_press

Мама девочки, погибшей при стрельбе в брянской гимназии № 5, сообщила Telegram-каналу SHOT, что ее дочь ни с кем не конфликтовала. Кроме того, по словам женщины, школьница дружила с одноклассницей, которая открыла по ней огонь, в прошлом году они ходили друг к другу на день рождения.

Просто Маша стояла первая, и основной удар на нее пошел. Попало ей в плечо, в легкое, в артерию <...> Маша дружила с Алиной, мечтала стать врачом и спасать людей, — поделилась женщина.

Она также исключила предположения, что причиной произошедшего стала борьба за внимание парня. По ее словам, погибшая девочка не имела ни с кем романтических отношений. Более того, она росла в верующей семье с мамой, братом и отчимом, любила шить, вязать, готовить, занималась в музыкальной школе. В конце декабря она должна была отмечать свой 15-й день рождения, куда хотела пригласить друзей, включая стрелявшую одноклассницу и ее сестру-близняшку.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что убившая сверстницу ученица гимназии проходила тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества. По его данным, тестирование среди учеников гимназии было организовано 24 ноября. Открывшая огонь девочка прошла тестирование вместе с одноклассниками, специалисты не выявили в ее ответах отклонений и дополнительных бесед с ней не проводили.