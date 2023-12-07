Стало известно, как устроившая стрельбу девочка прошла тест на одиночество Baza: открывшая стрельбу девочка успешно прошла тест на суицидальные наклонности

Фото: t.me/sledcom_press

Девочка, устроившая стрельбу в брянской гимназии № 5 и покончившая с собой, успешно прошла тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, школьные психологи проводили его две недели назад.

Тестирование среди учеников гимназии было организовано 24 ноября. Школьникам раздали бланки с вопросами на выявление суицидальных наклонностей и состояния одиночества. Открывшая огонь девочка прошла тестирование вместе с одноклассниками, специалисты не выявили в ее ответах отклонений и дополнительных бесед с ней не проводили.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле. Ученики в разговоре с журналистами называли ее странной и замкнутой.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.