Ученица брянской гимназии рассказала о первых минутах стрельбы в школе Ученица брянской гимназии сообщила, что во время стрельбы спряталась в классе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одна из учащихся брянской гимназии, где произошла стрельба, рассказала Telegram-каналу «Осторожно Media», что во время второго урока в их класс пришла встревоженная учительница и попросила детей забаррикадироваться. По словам ученицы, все выполнили просьбу педагога.

Посередине второго урока пришла беспокойная учительница. И говорит, чтобы все закрылись, забаррикадировались и сидели тихо. Все, естественно, выполнили ее требование. Насколько я знаю, но это не точно, пострадала одна из учительниц, — сказала девочка.

Ранее пресс-служба регионального МВД сообщила, что одна из учениц гимназии № 5 в Брянске принесла огнестрельное оружие, в результате стрельбы пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой.

Также стало известно, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в Брянске. Сообщается, что по поручению Мурашко для пострадавших организуют телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту убийства после стрельбы в брянской гимназии. В данное время устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.