В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске Минздрав: эвакуированные из Брянска подростки находятся в тяжелом состоянии

Эвакуированные в Москву подростки, пострадавшие при стрельбе в брянской гимназии, находятся в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, одному из них в настоящее время проводят операцию. Он добавил, что состояние остальных трех раненых оценивается как средней тяжести.

Двое подростков, пострадавших в происшествии в Брянске и эвакуированных в Москву, находятся в тяжелом состоянии и получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице. Одному из них проводятся необходимые оперативные вмешательства, — сказал Кузнецов.

Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла в минувший четверг, 7 декабря. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле. Ученики в разговоре с журналистами называли ее странной и замкнутой.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил о задержании гендиректора охранного предприятия, отвечавшего за обеспечение безопасности гимназии № 5 в Брянске. Также была задержана 51-летняя охранница гимназии. Максимальное наказание, которое грозит задержанным, — лишение свободы сроком на 10 лет.