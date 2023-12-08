Директора охранной фирмы задержали после стрельбы в брянской гимназии SHOT: директора охранной фирмы задержали после стрельбы в гимназии № 5 в Брянске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гендиректор охранного предприятия, отвечавшего за обеспечение безопасности гимназии № 5 в Брянске, был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. Поводом для этого послужила стрельба в школе, в результате которой погибли два человека. Официального подтверждения данной информации пока не было.

В рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, также была задержана 51-летняя охранница гимназии. По данным канала, она не проверила ручным металлодетектором школьницу, устроившую стрельбу. Отмечается, что максимальное наказание, которое грозит задержанным, — лишение свободы сроком на 10 лет. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося в гимназии № 5.

Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла в минувший четверг, 7 декабря. В результате инцидента погибли двое школьников, в том числе сама стрелявшая, еще пять человек пострадали. По словам представителей пресс-службы МЧС РФ, двух пострадавших доставили вертолетом в Москву, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Врачи отмечают, что подростки перенесли полет удовлетворительно.