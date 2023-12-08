Пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска доставили в Москву Вертолет МЧС доставил в Москву двух пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Двух пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии № 5 вертолетом МЧС доставили в Москву, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Оба раненых — подростки.

Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву двух пострадавших в результате происшествия в брянской гимназии. Во время полета пострадавших сопровождали медицинские работники, — говорится в сообщении.

Стрельба в брянской гимназии произошла утром 7 декабря. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле. Ученики в разговоре с журналистами называли ее странной и замкнутой.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.

Ранее учитель физкультуры гимназии № 5 Максим Корабец рассказал, что убитая своей одноклассницей девочка была жива, но врачи приехали слишком поздно. По его словам, когда он вошел в кабинет, то увидел на полу нападавшую и ее жертву: первая была мертва, а вторая еще дышала. При этом педагог сумел помочь мальчику, который был ранен в коридоре.