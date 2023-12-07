«Скорой не дождались»: физрук рассказал о стрельбе в брянской гимназии Физрук брянской гимназии рассказал, что помог раненому при стрельбе мальчику

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученица брянской гимназии № 5, убитая выстрелом из дробовика своей одноклассницей, была жива, но врачи приехали слишком поздно, рассказал 360tv учитель физкультуры Максим Корабец. По его словам, когда он вошел в кабинет, то увидел на полу нападавшую и ее жертву: первая была мертва, а вторая еще дышала. При этом педагог сумел помочь мальчику, который был ранен в коридоре.

В коридоре встретил раненого мальчика, усадил его, сказал зажать рану, побежал в кабинет. В кабинете была [стрелявшая] мертвая и еще живая [ее одноклассница]. Пытался оказать ей помощь, скорой мы не дождались, — рассказал он.

Корабец добавил, что оставался с детьми до приезда полиции и врачей. Вместе с ним в кабинете находилась учительница, на глазах которой произошла стрельба.

Думаю, ее состояние вы понимаете. Потом поднялись сотрудники полиции. Потом, когда было поздно, [приехали врачи]. Раненых забрали, — сказал педагог.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле. Ученики в разговоре с журналистами называли ее странной и замкнутой.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.