Хинштейн раскрыл детали расследования трагедии в брянской гимназии Хинштейн: будут вопросы к владельцу оружия и охране брянской гимназии

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В ходе расследования стрельбы в брянской гимназии будут рассмотрены два основных обстоятельства, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, это небрежное хранение оружия и качество охраны учебного заведения.

Кто виноват, определит следствие с точки зрения всех обстоятельств совершения преступления. <...> На мой взгляд, будут рассматриваться два обстоятельства: небрежное хранение оружия и некачественное исполнение своих обязанностей сотрудниками частного охранного предприятия, — сказал Хинштейн.

Халатное отношение к хранению огнестрельного оружия ранее Хинштейн называл одной из причин произошедшей трагедии. По его словам, среди неотъемлемых условий выдачи разрешения на оружие является то, что доступ к нему должен иметь только его владелец.

Стрельба произошла утром 7 декабря в брянской гимназии № 5. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой.

Известно, что в Брянск прибыл вертолет Ми-8 МЧС для эвакуации в Москву раненых учеников. На борту находятся медики и специалисты Центра экстренной психологической помощи.