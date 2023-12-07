В Брянск прибыл вертолет МЧС для эвакуации раненых учеников Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Брянск прибыл вертолет Ми-8 МЧС для эвакуации в Москву учеников, раненных при стрельбе в гимназии, заявила пресс-служба ведомства. На борту находятся медики и специалисты Центра экстренной психологической помощи.

Спецборт МЧС России прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших в медучреждения столицы. На вертолете Ми-8 медицинский модуль. В полете пострадавших будут сопровождать врачи, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что двоих пострадавших при стрельбе в брянской гимназии могут эвакуировать при стабилизации их состояния. По его словам, на место происшествия вылетела бригада центра медицины катастроф.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.