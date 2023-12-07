В Минздраве сообщили о возможной эвакуации двоих пострадавших в Брянске Мурашко: двоих раненных в Брянске эвакуируют при стабилизации состояния

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Двоих раненных при стрельбе в брянской гимназии могут эвакуировать при стабилизации их состояния, сообщил РИА Новости глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, на место происшествия вылетела бригада центра медицины катастроф.

Сейчас бригада специалистов из федеральных центров, центра медицины катастроф вылетела на место. И при стабилизации состояния, соответственно, будут эвакуироваться, но речь идет о двух пациентах, — сказал Мурашко.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что учебное заведение плохо охранялось. Канал писал, что в учреждении не было ни камер, ни турникетов, а на входе сидела женщина преклонного возраста, которая не всегда появлялась на месте.