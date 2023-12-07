Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске Пострадавшие при стрельбе в Брянске находятся в состоянии средней тяжести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли, пять пострадали во время стрельбы в гимназии Брянска, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. По данным СМИ, одному из них проводят операцию.

ТАСС со ссылкой на приемные отделения хирургии городской и областной детских больниц уточнил, что состояние одного из детей, пострадавших при стрельбе, ухудшилось, есть угроза его жизни. РЕН ТВ также сообщает, что одному из детей проводят экстренную операцию. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Пресс-служба регионального МВД сообщила NEWS.ru, что одна из учениц гимназии № 5 в Брянске принесла в учебное заведение огнестрельное оружие и открыла стрельбу. После этого девушка покончила с собой.

По предварительной информации, открывшая огонь по одноклассникам школьница подвергалась травле с начальной школы. Это могло стать одной из причин трагедии. Ученики школы описали нападавшую как очень странную девочку, которая почти не контактировала с одноклассниками.

В момент стрельбы школьники и преподаватели прятались в классах, к зданию учебного заведения стянулись сотрудники оперативных служб.