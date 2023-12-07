Убитая брянская школьница хотела позвать девочку-стрелка на день рождения SHOT: стрелявшая школьница из Брянска была соседкой своей жертвы

Фото: t.me/sledcom_press

Убитая в брянской гимназии № 5 школьница планировала пригласить на свой день рождения одноклассницу, которая открыла стрельбу, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, погибшая отзывалась о девочке-стрелке как о хорошем и добром человеке, подростки с детства жили в соседних домах.

По информации канала, 27 декабря погибшей должно было исполниться 15 лет, на праздник Маша хотела пригласить и Алину. Девочки росли в одном дворе, их дома располагаются в 50 метрах друг от друга.

Учебное заведение, в котором учились одноклассницы, находится в пяти минутах от их домов. Девочки ходили на занятия одной и той же дорогой, пишет канал.

Трагедия произошла 7 декабря на уроке биологии. Восьмиклассница пронесла в учебное заведение дробовик и открыла огонь по одноклассникам. Следственный комитет России опубликовал кадры из гимназии, где правоохранители проводили осмотр места происшествия. В результате трагедии погибли два человека, включая стрелявшую. Еще пятеро детей пострадали.

Также полицейские провели обыск в квартире, где проживала девочка. Известно, что отца школьницы увезли на допрос. Именно ему принадлежал дробовик, из которого 14-летняя девочка начала стрелять по одноклассникам. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве по факту стрельбы.