СК РФ показал обстановку в брянской гимназии после стрельбы Следственный комитет РФ опубликовал видео с места стрельбы в брянской гимназии

Фото: t.me/sledcom_press

Следственный комитет России опубликовал в Telegram-канале кадры из гимназии № 5 в Брянске, где восьмиклассница из дробовика открыла огонь по школьникам. В настоящий момент правоохранители проводят осмотр места происшествия.

На кадрах заметно, что правоохранители внимательно изучают обстановку и все фиксируют. Также видно, что спасшиеся школьники бросили в классе личные вещи.

Вместе с тем полицейские провели обыск в квартире, где с семьей проживала девочка. Известно, что отца школьницы увезли на допрос. Именно ему принадлежал дробовик, из которого 14-летняя девочка стала стрелять по одноклассникам.

Ранее стало известно, что подросток не состояла на учете в ПДН. Источник в правоохранительных органах уточнил, что до сих пор информации о конфликтах школьницы не было известно. По его словам, восьмиклассница училась средне, не прогуливала уроки и в целом была неприметной. По информации RT, полиция выясняет, был ли в гимназии психолог и проводилась ли работа с учениками.

В результате стрельбы в брянской гимназии погибли двое, в том числе стрелявшая. Еще пять учеников пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве по факту стрельбы. Устанавливаются мотивы преступления.